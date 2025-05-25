Зміна кольору авто в Україні: коли потрібна перереєстрація і які відтінки в тренді

У разі зміни кольору кузова автомобіля в Україні необхідно пройти обов’язкову перереєстрацію транспортного засобу. Така вимога діє навіть у випадках часткового фарбування, якщо йдеться про зміну основного кольору машини.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Провести перереєстрацію можна у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації авто чи місця проживання власника.

Водночас, якщо новий відтінок залишається в межах одного з базових кольорів, перереєстрація не потрібна. До основних належать 11 кольорів, затверджених для класифікації транспортних засобів: сірий, чорний, білий, синій, червоний, зелений, бежевий, коричневий, жовтий, оранжевий та фіолетовий. Зміна тону в межах одного з цих кольорів не вважається зміною основного кольору кузова.

Якщо автомобіль пофарбовано у кілька кольорів, основним вважається колір нижньої частини кузова. Інші частини можна фарбувати в додаткові кольори, однак не більш як на 50% загальної площі.

Протягом останнього року дедалі більше автовласників оформлюють зміну кольору офіційно. За даними сервісних центрів МВС, у середньому щомісяця в Україні реєструють близько 190 автівок із новим кольором кузова.

З квітня 2024 до квітня 2025 року найбільше перереєстрацій припало на легкові автомобілі — вони складають майже 69% від усіх випадків. На другому місці — вантажівки (23,2%), а третє займають автобуси (8%).

Найактивнішим місяцем для зміни кольору легковиків став жовтень 2024 року — тоді офіційно перефарбували 176 машин. У березні 2025 року пік реєстрацій спостерігався серед автобусів — 23 випадки.

При цьому у зимові місяці кількість перереєстрацій традиційно зменшується, тоді як навесні зростає — ймовірно, через сезонні оновлення автопарку чи повернення транспорту з консервації.

Статистика також свідчить про сталі вподобання українських водіїв у виборі кольору. Станом на січень–квітень 2025 року найбільш популярними серед легковиків залишаються стримані відтінки. Сірий колір очолює рейтинг з часткою 32,7%, за ним — чорний (22,8%) і білий (17,2%). Синій та червоний посідають четверте і п’яте місця відповідно. Яскраві кольори, такі як жовтий, помаранчевий і фіолетовий, залишаються рідкісним вибором серед автовласників.

Зауважимо, що у 2024 році найпопулярнішим кольором автомобілів став білий. Другу позицію за популярністю посів сірий колір, який обрали приблизно третина покупців. Чорний колір зайняв третє місце з результатом у 15%.