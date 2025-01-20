Найпопулярніші кольори нових авто в Україні у 2024 році

У 2024 році найпопулярнішим кольором на українському ринку нових легкових автомобілів став білий.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Понад 35% реалізованих авто були білого кольору, а беззаперечним лідером у цьому сегменті став компактний кросовер Renault Duster.

Другу позицію за популярністю посів сірий колір, який обрали приблизно третина покупців. І тут найчастіше реєстрували той самий Renault Duster.

Чорний колір зайняв третє місце з результатом у 15%. Найпопулярнішою моделлю серед чорних авто стала Toyota Camry.

Синій колір вподобали 7% покупців, і лідером у цій категорії став електромобіль Volkswagen ID4.

Замикає п’ятірку зелене забарвлення, яке обрали 3% покупців. Найбільш популярною моделлю серед зелених авто став кросовер Toyota RAV-4.

До десятки найпопулярніших кольорів також увійшли:

червоний (2,9%),

бежевий (2%),

коричневий (1%),

жовтий (0,6%),

оранжевий (0,4%).

Така різноманітність відтінків відображає уподобання українських автомобілістів, серед яких простежується інтерес як до класичних кольорів, так і до менш поширених відтінків.

Нагадаємо, торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.