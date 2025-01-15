Бюджетні авто: топ найдешевших вживаних моделей на українському ринку

Фахівці Інституту досліджень авторинку провели аналіз інтернет-оголошень та визначили двадцятку найдоступніших легковиків на українському ринку. У ході дослідження було враховано середній вік та ціни на популярні моделі, які зустрічалися в оголошеннях не менше ніж 3 тисячі разів.

Про це йдеться на сайті ІДА.

Історичні обставини сформували ринок найдешевших авто в Україні переважно зі старих моделей радянського та раннього пострадянського виробництва.

До списку також увійшли бюджетні моделі закордонного виробництва 80–90-х років.

Середній вік цих автомобілів перевищує 20 років. Найстарішими є радянські "Жигулі" (ВАЗ 2101, ВАЗ 2103) із середнім віком понад 40 років.

Вартість таких авто починається від $500–600, що можна порівняти з ціною сучасного смартфона.

Трійка найдешевших моделей

ВАЗ 2101 — середній вік 43,7 року, середня ціна $500; ВАЗ 2103 — середній вік 43,5 року, середня ціна $600; ВАЗ 2105 — середній вік 35,3 року, середня ціна $617.

Ці моделі вирізняються простою конструкцією, доступністю запчастин і дешевим обслуговуванням. Однак вони не забезпечують сучасного рівня безпеки, мають високий рівень споживання пального та відстають за технічними характеристиками.

У списку також присутні бюджетні авто закордонного виробництва, такі як Opel Kadett та Ford Sierra, із середньою ціною $850–870. Наймолодшою моделлю в рейтингу є Chery Amulet, яка має середній вік 16,5 років і коштує близько $1700.

Чому ці авто такі дешеві

Старий вік і знос — більшість авто пройшли через багатьох власників і потребують значного ремонту;

Простота конструкції — мінімалістичний підхід знижує їхню вартість;

Відсутність сучасних функцій — старі моделі не мають сучасних систем безпеки, комфорту чи економних двигунів;

Масове виробництво — велика кількість моделей, таких як ВАЗ і ЗАЗ, створює перевищення пропозиції над попитом.

Аналітики зазначають, що дешеві автомобілі в Україні — це переважно варіанти для обмеженого бюджету або специфічних цілей, таких як сільське господарство чи тимчасове використання.

Додамо, у 2024 році автопарк України поповнили понад 222,1 тис. вживаних легковиків. Це на 4% більше, ніж роком раніше. З них понад ¾ склали вживані авто, ввезені з-за кордону. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%.