Чи виписуватимуть камери штрафи за водіння без автоцивілки: пояснення поліції

В Україні з 1 січня 2025 року запрацював новий закон про обов’язкове автострахування.

Сьогодні ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що згідно з новим законом дорожні камери почнуть штрафувати водіїв за відсутність обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) на автомобіль.

Як наголосили в патрульній поліції, ця інформація не відповідає дійсності.

По-перше, наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

"Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення", - повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

По-друге, система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше.

Проте це порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й безпека, наголосили в поліції.

Розмір покарання за відсутність страховки залишається колишнім і становить 425 гривень.

Наразі дорожны камери фіксують порушення і штрафують за перевищення швидкісного режиму та їзду смугами, виділеними для громадського транспорту.

Повідомляється, що останні чотири роки камери вже виписали штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що Верховна Рада ухвалила закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №8300.

Серед ключових нововведень: скасовано коефіцієнт зносу, введено можливість прямого врегулювання збитків, обмежено термін ухвалення рішення про виплату страховки до 90 днів.

Збільшаться і страхові виплати. Уже з 2025 року максимальні суми по автоцивілці зростуть:

За шкоду життю та здоров’ю – до 500 тисяч гривень;

За шкоду майну – до 250 тисяч гривень.

Загалом закон забезпечує систему обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників авто більш справедливою та ефективною. Окрім того, закон наближує систему ОСЦПВ до європейський стандартів.