Будут ли выписывать камеры штрафы за вождение без автостраховки: объяснение полиции

В Украине с 1 января 2025 года заработал новый закон об обязательном автостраховании.

Сегодня СМИ распространили информацию о том, что по новому закону дорожные камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) на автомобиль.

Как отметили в патрульной полиции, эта информация не соответствует действительности.

Во-первых, нет законодательных оснований для применения системы автофиксации относительно именно этого правонарушения.

"Нужны изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актах, регулирующих этот вопрос, где нужно предусмотреть возможность фиксации этого правонарушения", — сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Во-вторых, система автофиксации пока еще технически не адаптирована для фиксации этого нарушения.

Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников по-прежнему.

Однако, как и прежде, это нарушение может фиксироваться при остановке транспортного средства полицейскими. Поэтому полис нужно оформлять, ведь это не только требование закона, но и безопасность, подчеркнули в полиции.

Размер наказания за отсутствие страховки остается прежним и составляет 425 гривен.

Что касается камер, они по-прежнему фиксируют нарушения и штрафуют за превышение скоростного режима и езду полосами, выделенными для общественного транспорта.

Сообщается, что последние четыре года камеры уже выписали штрафы на сумму более 2,1 млрд грн.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что Верховная Рада приняла закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств №8300.

Среди ключевых нововведений: отменен коэффициент износа, введена возможность прямого урегулирования убытков, ограничен срок принятия решения о выплате страховки до 90 дней.

Согласно новому закону увеличатся страховые выплаты. Уже с 2025 года максимальные суммы по автогражданке возрастут:

За вред жизни и здоровью – до 500 тысяч гривен;

За ущерб имуществу – до 250 тысяч гривен.

В целом закон обеспечивает систему обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) владельцев авто более справедливой и эффективной. Кроме того, закон приближает систему ОСАГО к европейским стандартам.