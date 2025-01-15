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Бюджетные авто: топ самых дешевых подержанных моделей на украинском рынке

Бюджетные авто: топ самых дешевых подержанных моделей на украинском рынке
Самое дешевое авто можно купить за 500 долларов

Специалисты Института исследований авторынка провели анализ интернет-объявлений и определили двадцатку самых доступных легковушек на украинском рынке. В ходе исследования был учтен средний возраст и цены на популярные модели, которые встречались в объявлениях не менее 3 тысяч раз.

Об этом говорится на сайте ИИА.

Исторические обстоятельства сформировали рынок самых дешевых автомобилей в Украине преимущественно из старых моделей советского и раннего постсоветского производства.

В список также вошли бюджетные модели зарубежного производства 80-90-х годов.

Фото 2 — Бюджетные авто: топ самых дешевых подержанных моделей на украинском рынке

Средний возраст этих автомобилей превышает 20 лет.

Стоимость таких авто начинается от $500–600, что сравнимо с ценой современного смартфона.

Тройка самых дешевых моделей

  1. ВАЗ 2101 – средний возраст 43,7 года, средняя цена $500;
  2. ВАЗ 2103 – средний возраст 43,5 года, средняя цена $600;
  3. ВАЗ 2105 – средний возраст 35,3 года, средняя цена $617.

Эти модели отличаются простой конструкцией, доступностью запчастей и дешевым обслуживанием. Однако они не обеспечивают современный уровень безопасности, имеют высокий уровень потребления горючего и отстают по техническим характеристикам.

В списке также присутствуют бюджетные автомобили зарубежного производства, такие как Opel Kadett и Ford Sierra, со средней ценой $850–870. Самой молодой моделью в рейтинге Chery Amulet, которая имеет средний возраст 16,5 лет и стоит около $1700.

Почему эти авто так дешевы

  • Старый возраст и износ – большинство авто прошли через многих владельцев и требуют значительного ремонта;
  • Простота конструкции – минималистичный подход снижает их стоимость;
  • Отсутствие современных функций – старые модели не имеют современных систем безопасности, комфорта или экономных двигателей;
  • Массовое производство – большое количество моделей, таких как ВАЗ и ЗАЗ, создает превышение предложения над спросом.

Аналитики отмечают, что дешевые автомобили в Украине — преимущественно варианты для ограниченного бюджета или специфических целей, таких как сельское хозяйство или временное использование.

Добавим, в 2024 году   автопарк   Украину пополнили более 222,1 тыс. б/у легковушек. Это на 4% больше, чем годом ранее. Из них свыше ¾ составили подержанные авто, ввезенные из-за границы. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 47%.

Автор:
Татьяна Гойденко