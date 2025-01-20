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Самые популярные цвета новых авто в Украине в 2024 году

Самые популярные цвета новых авто в Украине в 2024 году
Лидером стал кроссовер Renault Duster

В 2024 году самым популярным цветом на украинском рынке новых легковых автомобилей стал белый.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Более 35% реализуемых авто были белого цвета, а безоговорочным лидером в этом сегменте стал компактный кроссовер Renault Duster.

Вторую позицию по популярности занял серый цвет, выбранный примерно третью частью покупателей. И здесь чаще всего регистрировали тот же Renault Duster.

Черный цвет занял третье место с результатом 15%. Самой популярной моделью среди черных автомобилей стала T oyota Camry.

Синий цвет понравился 7% покупателей, и лидером в этой категории стал электромобиль Volkswagen. ID 4.

Замыкает пятерку зеленый окрас, который выбрали 3% покупателей. Наиболее популярной моделью среди зеленых авто стал кроссовер T oyota RAV-4.

В десятку самых популярных цветов также вошли:

  • красный (2,9%),
  • бежевый (2%),
  • коричневый (1%),
  • желтый (0,6%),
  • оранжевый (0,4%).

Такое разнообразие оттенков отражает предпочтения украинских автомобилистов, среди которых прослеживается интерес как к классическим цветам, так и менее распространенным оттенкам.

Напомним, в прошлом году лидером рынка новых автомобилей стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.

По итогам 2024 года   крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Автор:
Татьяна Гойденко