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Самые популярные цвета новых авто в Украине в 2024 году
В 2024 году самым популярным цветом на украинском рынке новых легковых автомобилей стал белый.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Более 35% реализуемых авто были белого цвета, а безоговорочным лидером в этом сегменте стал компактный кроссовер Renault Duster.
Вторую позицию по популярности занял серый цвет, выбранный примерно третью частью покупателей. И здесь чаще всего регистрировали тот же Renault Duster.
Черный цвет занял третье место с результатом 15%. Самой популярной моделью среди черных автомобилей стала T oyota Camry.
Синий цвет понравился 7% покупателей, и лидером в этой категории стал электромобиль Volkswagen. ID 4.
Замыкает пятерку зеленый окрас, который выбрали 3% покупателей. Наиболее популярной моделью среди зеленых авто стал кроссовер T oyota RAV-4.
В десятку самых популярных цветов также вошли:
- красный (2,9%),
- бежевый (2%),
- коричневый (1%),
- желтый (0,6%),
- оранжевый (0,4%).
Такое разнообразие оттенков отражает предпочтения украинских автомобилистов, среди которых прослеживается интерес как к классическим цветам, так и менее распространенным оттенкам.
Напомним, в прошлом году лидером рынка новых автомобилей стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.
По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.