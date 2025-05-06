Продажі нових вантажних авто в Україні впали на 6% у квітні

У квітні цього року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажівок та спеціалізованої техніки) було продано 982 одиниці. Це на 6% менше, ніж у квітні минулого року.

Про це повідомила Асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Загалом з початку 2025 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у квітні

MAN (128 од.),

Citroen (118 од.),

Renault (113 од.),

Peugeot (78 од.),

Ford (75 од.).

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).