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Продажі нових вантажних авто в Україні впали на 6% у квітні

вантажівки
Продажі нових вантажівок в Україні падають / Depositphotos

У квітні цього року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажівок та спеціалізованої техніки) було продано 982 одиниці. Це на 6% менше, ніж у квітні минулого року.

Про це повідомила Асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Загалом з початку 2025 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у квітні

  • MAN (128 од.), 
  • Citroen (118 од.), 
  • Renault (113 од.), 
  • Peugeot (78 од.),
  • Ford (75 од.).

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).

Автор:
Тетяна Бесараб