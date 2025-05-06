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Продажі нових вантажних авто в Україні впали на 6% у квітні
У квітні цього року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажівок та спеціалізованої техніки) було продано 982 одиниці. Це на 6% менше, ніж у квітні минулого року.
Про це повідомила Асоціація автовиробників України "Укравтопром".
Загалом з початку 2025 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у квітні
- MAN (128 од.),
- Citroen (118 од.),
- Renault (113 од.),
- Peugeot (78 од.),
- Ford (75 од.).
Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).