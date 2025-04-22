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Продажі вантажівок в Україні скоротились на 35%, нові моделі витісняють вживані

вантажівки
Продажі вантажівок в Україні скоротились на 35% / Depositphotos

У першому кварталі 2025 року український ринок вантажівок з повною масою понад 3,5 тони (за винятком сідлових тягачів) скоротився на 35,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляють аналітики Інституту досліджень авторинку, які проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів.

Загальний обсяг становив близько 5 тисяч вантажівок. Найбільшу частку — понад 71% (3530 одиниць) — становили внутрішні перепродажі. Імпорт вживаних вантажівок склав 13% (645 одиниць), імпорт нових — 5,6% (278 одиниць). Ще 10,1% (2143 одиниці) припало на продажі вантажівок, виготовлених або переобладнаних в Україні.

Загальна частка нових машин склала 15,7%.

Фото 2 — Продажі вантажівок в Україні скоротились на 35%, нові моделі витісняють вживані

За динамікою ринок розподілився наступним чином (I квартал 2025 року порівняно з I кварталом 2024 року):

  • внутрішні перепродажі зменшилися на 44,6%,
  • імпорт вживаних вантажівок практично не змінився (−0,6%),
  • імпорт нових зріс на 29,9%,
  • продажі українських переобладнаних машин — на 16,2%.

У внутрішньому сегменті найбільшим попитом користуються самоскиди, фургони та бортові автомобілі. Найпопулярніші моделі: Mercedes-Benz Atego, ЗіЛ-130 та Mercedes-Benz Sprinter.

Переважно український автопарк поповнювався фургонами з гідробортом, звичайними фургонами та рефрижераторами. 

Трійка лідерів новоприбулих вантажівок виглядає так: Mercedes-Benz Atego на першому місці, MAN TGL другий, та Mercedes-Benz Sprinter на третій позиції.

У сегменті нових вантажівок найчастіше реєстрували фургони, самоскиди та спецтехніку — зокрема, крани-маніпулятори. У трійку лідерів увійшли: Citroen Jumper, інкасаторський фургон на базі Ford Transit (VD C3/M3 FTCC) і спецмашина дорожньої служби на шасі JAC N200 (СБМ МДКЗ 26-32).

Загалом більшість нових вантажівок цього класу — це спеціальні автомобілі, зібрані або переобладнані в Україні на базі імпортованих шасі.

Додамо, у першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).

Автор:
Тетяна Гойденко