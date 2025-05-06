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Продажи новых грузовых автомобилей в Украине упали на 6% в апреле

грузовики
Продажи новых грузовиков в Украине падают / Depositphotos

В апреле этого года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовиков и специализированной техники) было продано 982 единицы. Это на 6% меньше, чем в апреле прошлого года.

Об этом сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Всего с начала 2025 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 3820 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в апреле

  • MAN (128 ед.),
  • Citroen (118 ед.),
  • Renault (113 ед.),
  • Peugeot (78 ед.),
  • Ford (75 ед.).

Напомним, в первом квартале 2025 года рынок легкой коммерческой техники сократился на 40,5% по сравнению с прошлым годом. Суммарно было куплено 9,7 тысяч машин группы LCV (легкий коммерческий транспорт).

Автор:
Татьяна Бессараб