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Продажи новых грузовых автомобилей в Украине упали на 6% в апреле
В апреле этого года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовиков и специализированной техники) было продано 982 единицы. Это на 6% меньше, чем в апреле прошлого года.
Об этом сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
Всего с начала 2025 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 3820 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в апреле
- MAN (128 ед.),
- Citroen (118 ед.),
- Renault (113 ед.),
- Peugeot (78 ед.),
- Ford (75 ед.).
Напомним, в первом квартале 2025 года рынок легкой коммерческой техники сократился на 40,5% по сравнению с прошлым годом. Суммарно было куплено 9,7 тысяч машин группы LCV (легкий коммерческий транспорт).