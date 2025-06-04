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В Украине продажи грузовиков упали на 15% в мае: какие марки выбирали украинцы
В мае 2025 года в Украине было продано 954 новых коммерческих автомобиля (грузовики и спецтехнику). Это на 15% меньше, чем в мае прошлого года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".
Всего с начала этого года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 4774 новых машин, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто
- MAN – 102 единицы:
- Renault – 98 единиц;
- Peugeot – 88 единиц;
- Citroen – 79 единиц;
- Mercedes-Benz – 75 единиц.
Напомним, в апреле этого года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовиков и специализированной техники) было продано 982 единицы. Это на 6% меньше, чем в апреле прошлого года.