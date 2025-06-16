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Где в Украине чаще всего покупают электромобили: самые популярные модели в регионах
В мае 2025 года украинский автопарк пополнили 6168 автомобилей на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Регионы-лидеры
Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
1. Львовская область – 799 ед. (91% б/у);
2. город Киев – 779 ед. (59% б/у);
3. Киевская обл. – 556 ед. (67% б/у);
4. Днепропетровская обл. – 518 ед.
5. Одесская обл. – 345 ед (77% б/у).
Самые популярные модели
По данным аналитиков, в части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровской области стал Volkswagen ID.UNYX.
На Львовщине и Одесской обл. чаще выбирали Honda eNS1.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто :
- Tesla Model Y –в г. Киеве и области, Львовской и Днепропетровщине;
- Nissan Leaf – в Одесской обл.
В Украине растут продажи электромобилей
Число электромобилей в Украине продолжает стремительно расти. В настоящее время зарегистрировано более 160 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
В мае украинский автопарк пополнился 1257 электромобилями. Относительно мая прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. на 35%.
Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства .
Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.