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Где в Украине чаще всего покупают электромобили: самые популярные модели в регионах

Honda eNS1
Honda eNS1 / Infocar

В мае 2025 года украинский автопарк пополнили 6168 автомобилей на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Регионы-лидеры

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

1. Львовская область – 799 ед. (91% б/у);

2. город Киев – 779 ед. (59% б/у);

3. Киевская обл. – 556 ед. (67% б/у);

4. Днепропетровская обл. – 518 ед.

5. Одесская обл. – 345 ед (77% б/у).

Самые популярные модели

По данным аналитиков, в части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровской области стал Volkswagen ID.UNYX.

На Львовщине и Одесской обл. чаще выбирали Honda eNS1.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто :

  • Tesla Model Y –в г. Киеве и области, Львовской и Днепропетровщине;
  • Nissan Leaf – в Одесской обл.

В Украине растут продажи электромобилей

Число электромобилей в Украине продолжает стремительно расти. В настоящее время зарегистрировано более 160 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В мае украинский автопарк пополнился 1257 электромобилями. Относительно мая прошлого года   спрос на новые электромобили   вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. на 35%.

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине   были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства .

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.

Автор:
Светлана Манько