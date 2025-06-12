В Украине продажи гибридных автомобилей выросли почти вдвое: самые популярные модели

В мае автопарк Украины пополнили более 3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 43% больше, чем в прошлом.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 60% против 55% в прошлом году.

Самые популярные модели

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV4 (439 ед.)

Второй результат у Nissan Qashqai (91 ед.). Третьим по популярности стал Audi Q8 (79 ед.)

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство принадлежит Toyota Prius (101 ед.).

Также в лидерской тройке: KIA Niro (65 ед.) и Ford Fusion US (59 ед.).

Отметим, что в 2025 году украинцы стали чаще покупать новые гибридные автомобили, которые по доле продаж уже обошли дизельные авто и уверенно приближаются к бензиновым.

Так, в апреле 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 2,7 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 46% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Добавим, в 2024 году украинский автопарк пополнили 23,9 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 39% больше, чем в 2023 году.