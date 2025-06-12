В Україні продажі гібридних автомобілів зросли майже вдвічі: найпопулярніші моделі

У травні автопарк України поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 43% більше, ніж торік.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 55% торік.

Найпопулярніші моделі

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV4 (439од.)

Другий результат у Nissan Qashqai (91 од.).Третім за популярністю став Audi Q8 (79 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість належить Toyota Prius (101 од.).

Також у лідерській трійці: KIA Niro (65 од.) та Ford Fusion US (59 од.).

Зауважимо, у 2025 році українці стали частіше купувати нові гібридні автомобілі, які за часткою продажів уже обійшли дизельні авто та впевнено наближаються до бензинових. Водночас на вторинному ринку переважають бензинові та дизельні машини.

Так, у квітні 2025 року український автопарк поповнився понад 2,7 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 46% більше, ніж за аналогічний період торік.

Додамо, у 2024 році український автопарк поповнили 23,9 тисячі гібридних легковиха втомобілів (HEV і PHEV). Це на 39% більше, ніж у 2023 році.