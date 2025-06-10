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В Україні на 40% зросли продажі вживаних електромобілів: найпопулярніші моделі
У травні український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Середній вік таких авто становив – 5 років.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
За даними аналітиків, відносно травня минулого року попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40%.
В "Укравтопромі" зауважують, що середній вік таких авто становив – 5 років.
ТОП-10 моделей вживаних електромобілів у травні:
1. Tesla Model Y - 544 од.;
2. Nissan Leaf - 515 од.;
3. Tesla Model 3 - 467 од.;
4. KIA Niro EV - 322 од.;
5. Hyundai Kona Electric - 265 од.;
6. Chevrolet Bolt - 218 од.;
7. Volkswagen e-Golf - 211 од.;
8. Renault Zoe - 204 од.;
9. Tesla Model S - 180 од.;
10. Audi E-Tron Sportback - 131 од.
"Усього з початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року", - констатують в "Укравтопромі".
В Україні зростають продажі електромобілів
У травні український автопарк поповнився 1257 електромобілями. Відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 року на 35%.
Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.
Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.
Кількість електромобілів в Україні продовжує стрімко зростати. Наразі зареєстровано вже понад 160 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).