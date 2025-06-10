В Україні на 40% зросли продажі вживаних електромобілів: найпопулярніші моделі

У травні український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Середній вік таких авто становив – 5 років.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

За даними аналітиків, відносно травня минулого року попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40%.

В "Укравтопромі" зауважують, що середній вік таких авто становив – 5 років.

ТОП-10 моделей вживаних електромобілів у травні:

1. Tesla Model Y - 544 од.;

2. Nissan Leaf - 515 од.;

3. Tesla Model 3 - 467 од.;

4. KIA Niro EV - 322 од.;

5. Hyundai Kona Electric - 265 од.;

6. Chevrolet Bolt - 218 од.;

7. Volkswagen e-Golf - 211 од.;

8. Renault Zoe - 204 од.;

9. Tesla Model S - 180 од.;

10. Audi E-Tron Sportback - 131 од.

"Усього з початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року", - констатують в "Укравтопромі".

В Україні зростають продажі електромобілів

У травні український автопарк поповнився 1257 електромобілями. Відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 року на 35%.

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

Кількість електромобілів в Україні продовжує стрімко зростати. Наразі зареєстровано вже понад 160 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).