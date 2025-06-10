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В Украине на 40% выросли продажи подержанных электромобилей: самые популярные модели
В мае украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс. б/у легковых электромобилей. Средний возраст таких авто составил – 5 лет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
По данным аналитиков, по отношению к маю прошлого года спрос на импортируемые электромобили с пробегом увеличился на 40%.
В "Укравтопроме" отмечают, что средний возраст таких авто составил – 5 лет.
ТОП-10 моделей подержанных электромобилей в мае:
1. Tesla Model Y – 544 ед.;
2. Nissan Leaf – 515 ед.;
3. Tesla Model 3 – 467 ед.;
4. KIA Niro EV – 322 ед.;
5. Hyundai Kona Electric – 265 ед.;
6. Chevrolet Bolt – 218 ед.;
7. Volkswagen e-Golf – 211 ед.;
8. Renault Zoe – 204 ед.;
9. Tesla Model S – 180 ед.;
10. Audi E-Tron Sportback – 131 ед.
"Всего с начала года украинцы приобрели более 20,6 тыс. импортированных электромобилей с пробегом, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года", – констатируют в "Укравтопроме".
В Украине растут продажи электромобилей
В мае украинский автопарк пополнился 1257 электромобилями. Относительно мая прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. на 35%.
Крупнейшие региональные рынки по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства .
Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.
Число электромобилей в Украине продолжает стремительно расти. В настоящее время зарегистрировано более 160 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).