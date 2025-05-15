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У квітні зросла популярність гібридів: попит на HEV та PHEV зріс на 46%

гібрид
У квітні зросла популярність гібридів / Depositphotos

У квітні 2025 року український автопарк поповнився понад 2,7 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 46% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням "Укравтопром".

Частка нових авто серед цієї кількості склала 63%, що також вище за минулорічний показник у 51%.

Найпопулярніші моделі серед нових гібридів:

  • Toyota RAV4 — 268 реєстрацій;
  • Audi Q8 — 112 одиниць;
  • Toyota Yaris Cross — 109 авто.

Серед уживаних гібридів, ввезених з-за кордону, лідирують:

  • Toyota Prius — 74 автомобілі;
  • Kia Niro — 58 авто;
  • Toyota RAV4 — 47 одиниць.

Експерти відзначають стабільний ріст попиту на гібридні моделі, що пояснюється як екологічними чинниками, так і прагненням українців зменшити витрати на паливо.

Нагадаємо, у березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 15% більше, ніж торік.

Автор:
Тетяна Гойденко