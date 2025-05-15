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У квітні зросла популярність гібридів: попит на HEV та PHEV зріс на 46%
У квітні 2025 року український автопарк поповнився понад 2,7 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 46% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це інформує Delo.ua з посиланням "Укравтопром".
Частка нових авто серед цієї кількості склала 63%, що також вище за минулорічний показник у 51%.
Найпопулярніші моделі серед нових гібридів:
- Toyota RAV4 — 268 реєстрацій;
- Audi Q8 — 112 одиниць;
- Toyota Yaris Cross — 109 авто.
Серед уживаних гібридів, ввезених з-за кордону, лідирують:
- Toyota Prius — 74 автомобілі;
- Kia Niro — 58 авто;
- Toyota RAV4 — 47 одиниць.
Експерти відзначають стабільний ріст попиту на гібридні моделі, що пояснюється як екологічними чинниками, так і прагненням українців зменшити витрати на паливо.
Нагадаємо, у березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 15% більше, ніж торік.