В Україні зростають продажі гібридних авто: найпопулярніші моделі

У березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 15% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 61%, проти 48% торік.

За даними аналітиків, у сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (141 од.).

Другий результат у Audi Q8 (87 од.). Третім за популярністю став Suzuki Vitara (75 од.).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Toyota Prius (63 од.)

Також у лідерській трійці Ford Fusion US (62 од.) та Ford Escape (49 од.).

Нагадаємо, що в Україні зростає попит на електромобілі. У березні український автопарк поповнили 4680 од. таких автівок.