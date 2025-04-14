Сірі, білі, чорні: які кольори нових авто найпопулярніші в Україні

У першому кварталі 2025 року найбільшим попитом серед українських автомобілістів користувалися нові легкові автомобілі сірого кольору. Третина усіх придбаних нових авто була саме цього забарвлення.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найпопулярнішою моделлю серед них став кросовер Toyota RAV-4.

На другому місці — білий колір, який обрали 29% покупців нових автомобілів. Найчастіше серед них реєстрували Renault Duster.

Класичний чорний колір зайняв третю позицію в рейтингу популярності — його обрали 17% власників нових авто. Найбільш популярною чорною моделлю стала Toyota Land Cruiser Prado.

Синій колір посів четверту сходинку — з ним було зареєстровано 7% нових авто. Лідером серед них стала Skoda Octavia.

Замикає п’ятірку зелене забарвлення — на нього припало 6% від усіх реєстрацій. Найчастіше у цьому кольорі обирали Renault Duster.

Також додамо, що в Україні зростає попит на електромобілі. У березні український автопарк поповнили 4680 од. таких автівок.