Серые, белые, черные: какие цвета новых авто самые популярные в Украине

В первом квартале 2025 г. наибольшим спросом среди украинских автомобилистов пользовались новые легковые автомобили серого цвета. Треть всех приобретенных новых авто была именно этой расцветки.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Самой популярной моделью среди них стал кроссовер Toyota RAV-4.

На втором месте – белый цвет, который выбрали 29% покупателей новых автомобилей. Чаще среди них регистрировали Renault Duster.

Классический черный цвет занял третью позицию в рейтинге популярности – его выбрали 17% владельцев новых авто. Наиболее популярной черной моделью стала Toyota Land Cruiser Prado.

Синий цвет занял четвертое место — с ним было зарегистрировано 7% новых авто. Лидером среди них стала Skoda Octavia.

Замыкает пятерку зеленый окрас — на него пришлось 6% всех регистраций. Чаще всего в этом цвете выбирали Renault Duster.

Также добавим, что в Украине растет спрос на электромобили. В марте украинский автопарк пополнили 4680 ед. таких автомобилей.