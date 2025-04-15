В Украине растут продажи гибридных авто: самые популярные модели

В марте автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 15% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 61% против 48% в прошлом году.

По данным аналитиков, в сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (141 ед.).

Второй результат у Audi Q8 (87 ед.). Третьим по популярности стал Suzuki Vitara (75 ед.).

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Toyota Prius (63 ед.)

Также в лидерской тройке Ford Fusion US (62 ед.) и Ford Escape (49 ед.).

Напомним, что в Украине растет спрос на электромобили. В марте украинский автопарк пополнили 4680 ед. таких автомобилей.