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В апреле выросла популярность гибридов: спрос на HEV и PHEV вырос на 46%.
В апреле 2025 года украинский автопарк пополнился более 2,7 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV) Это на 46% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой " Укравтопром ".
Доля новых авто среди этого количества составила 63%, что также выше прошлогоднего показателя в 51%.
Самые популярные модели среди новых гибридов:
- Toyota RAV4 - 268 регистраций;
- Audi Q8 – 112 единиц;
- Toyota Yaris Cross - 109 авто.
Среди подержанных гибридов, ввозимых из-за границы, лидируют:
- Toyota Prius - 74 автомобиля;
- Kia Niro - 58 авто;
- Toyota RAV4 - 47 единиц.
Эксперты отмечают стабильный рост спроса на гибридные модели, что объясняется как экологическими факторами, так и стремлением украинцев снизить расходы на топливо.
Напомним, в марте автопарк Украину пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 15% больше, чем в прошлом.