В апреле выросла популярность гибридов: спрос на HEV и PHEV вырос на 46%.

В апреле 2025 года украинский автопарк пополнился более 2,7 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV) Это на 46% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой " Укравтопром ".

Доля новых авто среди этого количества составила 63%, что также выше прошлогоднего показателя в 51%.

Самые популярные модели среди новых гибридов:

Toyota RAV4 - 268 регистраций;

Audi Q8 – 112 единиц;

Toyota Yaris Cross - 109 авто.

Среди подержанных гибридов, ввозимых из-за границы, лидируют:

Toyota Prius - 74 автомобиля;

Kia Niro - 58 авто;

Toyota RAV4 - 47 единиц.

Эксперты отмечают стабильный рост спроса на гибридные модели, что объясняется как экологическими факторами, так и стремлением украинцев снизить расходы на топливо.

Напомним, в марте автопарк Украину пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 15% больше, чем в прошлом.