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Названы топ-5 регионов с самым активным рынком электрокаров

электрокары
Львовщина обошла Киев по количеству регистраций электрокаров/Укравтопром

В первой половине 2025 года украинцы зарегистрировали почти 31,8 тысяч электромобилей. Больше всего таких авто появилось во Львовской области — 4451 единица. Из этого числа 93% составляли подержанные машины, импортируемые из-за границы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

На втором месте оказалась столица — в Киеве зарегистрировали 3914 электрокаров, из которых 64% были с пробегом.

На рынке новых электрокаров в Киеве, Киевской области и Днепропетровщине чаще всего покупали Volkswagen ID.UNYX. В Львовской и Одесской областях лидером среди новых электромобилей стал BYD Song Plus.

Среди подержанных электромобилей в Киеве, Киевской области и Днепропетровской области самой популярной моделью стала Tesla Model Y. Во Львовской области украинцы предпочитали Tesla Model 3, а в Одесской области больше всего регистраций пришлось на Nissan Leaf.

В общей сложности более 70% всех зарегистрированных в первом полугодии электромобилей имели пробег. Это подтверждает стабильный спрос на более доступные подержанные электрокары. Аналитики рынка ожидают, что рост доли электромобилей в украинском автопарке будет продолжаться, в частности, благодаря развитию зарядной инфраструктуры и общему снижению затрат на эксплуатацию электротранспорта.

Напомним, в мае 2025 года украинский автопарк пополнили 6168 автомобилей на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Автор:
Татьяна Гойденко