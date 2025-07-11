Названо топ-5 регіонів з найактивнішим ринком електрокарів

У першій половині 2025 року українці зареєстрували майже 31,8 тисячі електромобілів. Найбільше таких авто з’явилося у Львівській області — 4451 одиниця. Із цього числа 93% становили вживані машини, імпортовані з-за кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

На другому місці опинилася столиця — у Києві зареєстрували 3914 електрокарів, із яких 64% були з пробігом. Далі йде Київська область із результатом 2719 реєстрацій, 73% з яких — вживані. У Дніпропетровській області зареєстровано 2488 електромобілів, в Одеській — 1817, і в обох регіонах частка вживаних авто перевищує 75%.

На ринку нових електрокарів у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині найчастіше купували Volkswagen ID.UNYX. У Львівській та Одеській областях лідером серед нових електромобілів став BYD Song Plus.

Серед вживаних електромобілів у Києві, Київській області та Дніпропетровській області найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. На Львівщині українці надавали перевагу Tesla Model 3, а в Одеській області найбільше реєстрацій припало на Nissan Leaf.

У цілому понад 70% усіх зареєстрованих у першому півріччі електромобілів мали пробіг. Це підтверджує стабільний попит на доступніші вживані електрокари. Аналітики ринку очікують, що зростання частки електромобілів в українському автопарку триватиме й надалі, зокрема завдяки розвитку зарядної інфраструктури та загальному зниженню витрат на експлуатацію електротранспорту.

Нагадаємо, у травні 2025 року український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.