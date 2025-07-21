Податок на електромобілі повернуть з 2026 року – Гетманцев

У Верховній Ради не підтримуватимуть законопроєкти, які передбачають продовження дії пільг на імпорт електромобілів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись не буде.

"Тому, якщо є час, можливості та натхнення - придбавайте до кінця року", - порадив Гетманцев.

Також він звернутися до імпортерів електрокарів, які лобіюють продовження пільги.

"Ні, пільга продовжена не буде. Без варіантів. Припиніть надсилати гонців і лобіювати це шкідливе рішення. Майте порядність в країні, що кожну копійку збирає на армію, не піднімати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів. Конкуруйте за споживача якістю та маркетингом, а не шкірними податковими правками", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, народні депутати внесли пропозицію до Верховної Ради продовжити пільги на імпорт електромобілів в Україну. Вони хотіли, щоб ці пільги діяли протягом воєнного стану та ще один рік після його завершення.

Пільговий режим, зокрема, включає звільнення від ПДВ, ввізного мита та знижений акциз.

В Україні зростають продажі електромобілів

Кількість електромобілів в Україні продовжує стрімко зростати. Наразі зареєстровано вже понад 160 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31 753 одиниць автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У червні 2025 року на українському ринку було зареєстровано майже 9 тисяч електромобілів. Це на 2,3% менше, ніж у травні, однак на 43,4% більше, ніж у червні 2024 року. Попри незначне місячне зниження, сегмент BEV зберігає позитивну динаміку

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.