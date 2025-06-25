В Україні можуть продовжити пільги на імпорт електромобілів на період воєнного стану

Народні депутати внесли пропозицію до Верховної Ради продовжити пільги на імпорт електромобілів в Україну. Пропонується, що ці пільги діятимуть протягом воєнного стану та ще один рік після його завершення.

Як пише Delo.ua відповідний законопроєкт № 13351-1 про внесення змін до перехідних положень Податкового кодексу щодо продовження пільгового режиму ввезення транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, зареєстровано у Верховній Раді 23 червня. А вже 25 червня документ подано на розгляд профільного комітету.

Один з ініціаторів та авторів законопроєкту Володимир Крейденко, заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" наголосив, що електромобіль – це не розкіш, а практичний інструмент для досягнення енергетичної незалежності та зменшення шкідливих викидів.

Він уточнив, що пільговий режим, зокрема, включає звільнення від ПДВ, ввізного мита та знижений акциз.

Ініціатива спрямована на збереження доступності електротранспорту для громадян, підтримку малого бізнесу, розвиток інфраструктури та виконання екологічних зобов’язань України.

Він також звернув увагу, що законопроєкт враховує потреби бізнесу, який уже інвестував у зарядну інфраструктуру, сервісні центри та логістику.

На думку Крейденка, різке скасування пільг може призвести до втрати інвестицій, зниження доступності електромобілів і повернення попиту на авто з двигуном внутрішнього згоряння.

"Ми маємо забезпечити передбачуваність державної політики. Продовження пільг на період воєнного стану та рік після - це сигнал для ринку, що держава підтримує сталий розвиток і не залишає громадян наодинці з викликами", - підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, кількість електромобілів в Україні продовжує стрімко зростати. Наразі зареєстровано вже понад 160 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).