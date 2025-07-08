Українці придбали понад 30 тисяч електромобілів за пів року: найпопулярніші моделі

У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31 753 одиниць автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що частка нових авто в реєстраціях BEV становила 18% проти 20% торік.

З цієї кількості:

легкових – 30 763 од. (+28%);

комерційних – 987 од. (+112%);

електробусів – 3 од. (+200%).

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025 року:

1. BYD Song Plus EV - 967 од.;

2. Volkswagen ID.Unyx - 830 од.;

3. Honda eNS1 - 441 од.;

4. Zeekr 7X - 402 од.;

5. Zeekr 001 - 366 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. Tesla Model Y - 2968 од.;

2. Nissan Leaf - 2853 од.;

3. Tesla Model 3 - 2670 од.;

4. KIA Niro EV - 1664 од.;

5. Hyundai Kona Electric - 1496 од.

В Україні зростають продажі електромобілів

Кількість електромобілів в Україні продовжує стрімко зростати. Наразі зареєстровано вже понад 160 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

У червні 2025 року на українському ринку було зареєстровано майже 9 тисяч електромобілів. Це на 2,3% менше, ніж у травні, однак на 43,4% більше, ніж у червні 2024 року. Попри незначне місячне зниження, сегмент BEV зберігає позитивну динаміку.

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.