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Украинцы приобрели более 30 тысяч электромобилей за полгода: самые популярные модели

электромобиль
Фото: Freepik

В первом полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31753 единиц автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV). Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что доля новых автомобилей в регистрациях BEV составила 18% против 20% в прошлом году.

Из этого количества:

  • легковых – 30 763 ед. (+28%);
  • коммерческих – 987 ед. (+112%);
  • электробусов – 3 ед.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2025 года:

1. BYD Song Plus EV – 967 ед.;

2. Volkswagen ID.Unyx – 830 ед.;

3. Honda eNS1 – 441 ед.;

4. Zeekr 7X – 402 ед.;

5. Zeekr 001 – 366 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. Tesla Model Y – 2968 ед.;

2. Nissan Leaf – 2853 ед.;

3. Tesla Model 3 – 2670 ед.;

4. KIA Niro EV – 1664 ед.;

5. Hyundai Kona Electric – 1496 ед.

В Украине растут продажи электромобилей

Число электромобилей в Украине продолжает стремительно расти. В настоящее время зарегистрировано более 160 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В июне 2025 года на украинском рынке было зарегистрировано почти 9 тысяч электромобилей. Это на 2,3% меньше, чем в мае, но на 43,4% больше, чем в июне 2024 года. Несмотря на незначительное месячное понижение, сегмент BEV сохраняет положительную динамику.

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине   были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства.

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровска, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.

Автор:
Светлана Манько