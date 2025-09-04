Попит на електромобілі в Україні лише зростає і вкотре ставить рекорди: у чому причина

За підсумками серпня 2025 року сумарний обсяг сегмента електромобілів (включаючи легковики, вантажні та автобуси) становив рекордні 11,5 тис. од., що на 12,5% більше, ніж було у липні поточного року, та на 22,5% більше відносно торішніх показників серпня-2024.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку (ІДА).

Чому зростає попит на електромобілі

Аналітики зауважують, що 11 545 електромобілів сумарно — це історичний рекорд обсягів для українського ринку, і основних драйверів тут три:

подорожчання пального на АЗС;

загальна тенденція зростання інтересу до електромобілів;

наближення розмитнення з ПДВ, яке заплановане на 1 січня 2026 року.

Експерти підкреслюють, що останній чинник, ймовірно, зараз найбільш активно спонукає автомобілістів пересідати на електромобілі, бо вже за кілька місяців вони подорожчають майже на третину.

На думку аналітиків авторинку, зростання обсягів у цьому сегменті продовжиться й надалі, якраз через наближення повернення ПДВ на розмитнення електроавто. Експерти прогнозують, що з наступного року слід очікувати деякої паузи, просідання тривалістю кілька місяців, після чого настане певна стабілізація, яку змінить тенденція до зростання обсягів.

Структура ринку

За даними ІДА, основу ринку складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 52,1%, або 6018 шт.

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 30,8%, кількість — 3561 шт.

Нові електроавто зайняли 17% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 1966 шт., і що вкотре підіймає планку для цього підсегмента, адже це новий рекорд для вперше зареєстрованих нових електромобілів.

Ось як змінилися показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами:

Внутрішні перепродажі: +12,5% місяць до місяця, +31,1% рік до року;

Імпорт вживаних: +10,0% м/м, +9,5% р/р;

Імпорт нових: +21,2% м/м, +62,6% р/р.

Ринок електромобілів

У липні український автопарк поповнили понад 7 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Зауважимо, попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.