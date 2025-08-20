Де в Україні найчастіше реєструють електромобілі: найпопулярніші моделі в регіонах

У липні український автопарк поповнили понад 7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Регіони-лідери

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

Львівська область – 970 од. (88% вживані); місто Київ – 884 од. (62% вживані); Київська обл. – 673 од. (68% вживані); Дніпропетровська обл. – 584 од. (68% вживані); Одеська обл. – 400 од (69% вживані).

Найпопулярніші моделі

За даними "Укравтопрому", в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus.

Мешканці Дніпропетровщини частіше обирали Honda eNS1.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Tesla Model –в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;

Nissan Leaf– в Одеській обл.

Нагадаємо, у липні 2025 року частка електромобілів зросла до 24,7%, тоді як продажі дизельних авто скоротилися до 18,7%. Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі, яким належить 35,1% ринку.

Зауважимо, попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.