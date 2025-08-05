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Автомобільний ринок України: у липні зріс попит на електромобілі

машинка, гроші
Частка електромобілів в Україні зросла до 24,7% / Freepik

У липні 2025 року структура авторинку України зазнала помітних змін - частка електромобілів зросла до 24,7%, тоді як продажі дизельних авто скоротилися до 18,7%. Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі, яким належить 35,1% ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".

Моторні вподобання липня

У липні автомобілі з традиційними двигунами зайняли близько 54% ринку нових легкових авто. Для порівняння, торік цей показник становив 63,1%.

Бензинові моделі залишаються найпопулярнішими серед українців — на них припало 35,1% липневих продажів (у липні 2024 року було 37,6%).

Водночас стрімко зріс сегмент електромобілів, а його частка збільшилася з 15,3% до 24,7%.

Частка гібридів залишилася майже незмінною — 21,2%, тоді як дизельні авто втратили позиції, знизившись із 25,5% до 18,7%. Автомобілі з ГБО, як і раніше, займають менше 1% ринку.

Лідери продажів у своїх категоріях:

  • серед бензинових авто — Hyundai Tucson;
  • серед електромобілів — BYD Song Plus;
  • у гібридному сегменті — Toyota RAV-4;
  • серед дизельних моделей — Renault Duster;
  • серед авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Нагадаємо, фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані за перше півріччя 2025 року та визначили 10 найпопулярніших моделей гібридних автомобілів. На внутрішньому ринку України лідирує Toyota RAV4 – 949 продажів за шість місяців.

Автор:
Ольга Опенько