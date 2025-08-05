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Автомобільний ринок України: у липні зріс попит на електромобілі
У липні 2025 року структура авторинку України зазнала помітних змін - частка електромобілів зросла до 24,7%, тоді як продажі дизельних авто скоротилися до 18,7%. Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі, яким належить 35,1% ринку.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".
Моторні вподобання липня
У липні автомобілі з традиційними двигунами зайняли близько 54% ринку нових легкових авто. Для порівняння, торік цей показник становив 63,1%.
Бензинові моделі залишаються найпопулярнішими серед українців — на них припало 35,1% липневих продажів (у липні 2024 року було 37,6%).
Водночас стрімко зріс сегмент електромобілів, а його частка збільшилася з 15,3% до 24,7%.
Частка гібридів залишилася майже незмінною — 21,2%, тоді як дизельні авто втратили позиції, знизившись із 25,5% до 18,7%. Автомобілі з ГБО, як і раніше, займають менше 1% ринку.
Лідери продажів у своїх категоріях:
- серед бензинових авто — Hyundai Tucson;
- серед електромобілів — BYD Song Plus;
- у гібридному сегменті — Toyota RAV-4;
- серед дизельних моделей — Renault Duster;
- серед авто з ГБО — Hyundai Tucson.
Нагадаємо, фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані за перше півріччя 2025 року та визначили 10 найпопулярніших моделей гібридних автомобілів. На внутрішньому ринку України лідирує Toyota RAV4 – 949 продажів за шість місяців.