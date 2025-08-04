Ринок нових авто у липні: яким двигунам та маркам віддавали переваги українці

У липні 2025 року в Україні було зареєстровано 6,091 новий легковий автомобіль, що на 1% більше, ніж у липні 2024 року, і також на 1% більше, ніж у червні цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Щодо типів двигунів, то найпопулярнішими залишаються бензинові автомобілі — їхня частка склала 33,1%. На другому місці — електрокари, які вперше подолали позначку у чверть ринку, досягнувши 25,5%. Гібридні автомобілі посіли третю позицію з результатом 21,5%.

Дизельні моделі обрали 19,6% покупців. Найменше уваги дісталося автомобілям, оснащеним газобалонним обладнанням — лише 0,3%.

Абсолютна більшість нових авто — імпортовані: 97,6% (тобто 5 943 авто) були завезені з-за кордону. Українського походження — лише 2,4% (148 одиниць).

Найбільше авто у липні зареєстровано з брендами Toyota, BYD та Skoda, проте на рівні окремих моделей ситуація історична — вперше в Україні лідером став китайський BYD Song Plus, який обрали 683 покупці. Це знаменує зміну тенденцій: покупці дедалі менше орієнтуються на географічне походження бренду, а більше — на технологічність та вартість.

Серед легковиків українського виробництва найпопулярнішим став Skoda Karoq — 70 автомобілів, зібраних на заводі "Єврокар" у Закарпатті. У статистику також потрапили 26 Toyota RAV4, модифікованих українськими компаніями до рівня локального виробництва, а також поодинокі переобладнані авто марок ГАС, СКС та VD.

У липні 2025 року більшість нових легковиків в Україні придбали приватні особи — на них припало 68% реєстрацій. Частка юридичних осіб становила 32%.

У липні ринок продемонстрував обережне, але стабільне зростання. Особливо помітна динаміка у сегменті електромобілів, а також посилення позицій китайських брендів. Локальне виробництво досі залишається мінімальним, проте поява локалізованих моделей додає оптимізму.

Нагадаємо, у червні 2025 року український автопарк поповнився більш як 2,4 тисячами гібридних легкових автомобілів — як нових, так і вживаних. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.