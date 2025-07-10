У червні українці зареєстрували понад 2,4 тисячі гібридів: яке авто в лідерах

У червні 2025 року український автопарк поповнився більш як 2,4 тисячами гібридних легкових автомобілів — як нових, так і вживаних. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року,

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Сегмент продовжує демонструвати позитивну динаміку, зокрема завдяки стабільному попиту на нові авто: частка нових гібридів у загальному обсязі досягла 57% — це більше, ніж 55% роком раніше.

У категорії нових легкових гібридів беззаперечним лідером залишається Toyota RAV4, яку у червні обрали 261 покупець. На другій позиції — Nissan Qashqai (84 авто), а трійку замикає Toyota Yaris Cross із результатом 70 реєстрацій.

Серед уживаних гібридів з-за кордону перше місце утримує Toyota Prius — зареєстровано 75 таких авто. Слідом ідуть Ford Escape (58 авто) та Kia Niro (49 авто).

Нагадаємо, що у травні автопарк України поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 43% більше, ніж торік.