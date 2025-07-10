В июне украинцы зарегистрировали более 2,4 тысяч гибридов: какое авто в лидерах

В июне 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 2,4 тысячами гибридных легковых автомобилей — как новых, так и подержанных. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году,

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Сегмент продолжает демонстрировать положительную динамику, в частности, благодаря стабильному спросу на новые авто: доля новых гибридов в общем объеме достигла 57% — это больше, чем 55% годом ранее.

В категории новых легковых гибридов безоговорочным лидером остается Toyota RAV4, которую в июне выбрали 261 покупатель. На второй позиции – Nissan Qashqai (84 авто), а тройку замыкает Toyota Yaris Cross с результатом 70 регистраций.

Среди подержанных гибридов из-за границы первое место удерживает Toyota Prius — зарегистрировано 75 таких авто. Следом идут Ford Escape (58 авто) и Kia Niro (49 авто).

Напомним, что в мае автопарк Украины пополнили более 3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 43% больше, чем в прошлом.