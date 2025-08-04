Рынок новых авто в июле: каким двигателям и маркам предпочитали украинцы

В июле 2025 года в Украине был зарегистрирован 6,091 новый легковой автомобиль, что на 1% больше, чем в июле 2024 года, а также на 1% больше, чем в июне этого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой наИнститут исследований авторынка.

Что касается типов двигателей, то самыми популярными остаются бензиновые автомобили — их доля составила 33,1%. На втором месте — электрокары, впервые преодолевшие отметку в четверть рынка, достигнув 25,5%. Гибридные автомобили заняли третье место с результатом 21,5%.

Дизельные модели выбрали 19,6% покупателей. Меньше всего внимания досталось автомобилям, оснащенным газобаллонным оборудованием — всего 0,3%.

Абсолютное большинство новых авто - импортировано: 97,6% (т.е. 5 943 авто) было завезено из-за границы Украинского происхождения - только 2,4% (148 единиц).

Самый большой автомобиль в июле зарегистрирован с брендами Toyota, BYD и Skoda, однако на уровне отдельных моделей ситуация историческая — впервые в Украине лидером стал китайский BYD Song Plus, который выбрали 683 покупателя. Это знаменует изменение тенденций: покупатели все меньше ориентируются на географическое происхождение бренда, а больше на технологичность и стоимость.

Среди легковушек украинского производства самым популярным стал Skoda Karoq - 70 автомобилей, собранных на заводе "Еврокар" в Закарпатье. В статистику также попали 26 Toyota RAV4, модифицированных украинскими компаниями до уровня локального производства, а также единичные переоборудованные автомобили марок ГАС, СКС и VD.

В июле 2025 года большинство новых легковых автомобилей в Украине приобрели частные лица — на них пришлось 68% регистраций. Доля юридических лиц составила 32%.

В июле рынок продемонстрировал осторожный, но стабильный рост. Особенно заметна динамика в сегменте электромобилей, а также усиление позиций китайских брендов.

Напомним, в июне 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 2,4 тысячами гибридных легковых автомобилей — как новых, так и подержанных. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.