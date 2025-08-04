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Самые новые авто в Украине — кроссоверы: лидирует Renault Duster
В июле 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей полностью возглавили кроссоверы. В десятке самых популярных моделей по итогам месяца не оказалось ни одного седана или хэтчбека – исключительно SUV-класс.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".
Самым популярным автомобилем луны стал Renault Duster, который выбрали 491 покупатель. За ним – китайский BYD Song Plus с 391 регистрацией, а тройку замыкает Toyota RAV4 – 245 единиц.
Вот полный рейтинг ТОП-10 новых легковушек в июле:
- Renault Duster – 491 ед;
- BYD Song Plus – 391 ед.;
- Toyota RAV4 – 245 ед.;
- Hyundai Tucson – 208 ед.;
- Honda e:NS1 – 206 ед.;
- Volkswagen Touareg – 165 ед;
- Skoda Kodiaq – 164 ед.;
- Kia Sportage – 162 ед.;
- Toyota Prado – 155 ед.;
- Volkswagen ID.UNYX – 131 ед.
На эти десять моделей пришлось 36% всего рынка новых легковушек за месяц.
Добавим, в июле 2025 года украинцы купили более 6,4 тысяч новых легковых автомобилей — это на 1% больше по сравнению с прошлым годом и на 7% больше, чем в июне 2025 года. Лидером рынка остается Toyota, но китайский бренд BYD стремительно набирает популярность.