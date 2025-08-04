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Самые новые авто в Украине — кроссоверы: лидирует Renault Duster

авто
Самые популярные новые авто в Украине — кроссоверы / Depositphotos

В июле 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей полностью возглавили кроссоверы. В десятке самых популярных моделей по итогам месяца не оказалось ни одного седана или хэтчбека – исключительно SUV-класс.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

Самым популярным автомобилем луны стал Renault Duster, который выбрали 491 покупатель. За ним – китайский BYD Song Plus с 391 регистрацией, а тройку замыкает Toyota RAV4 – 245 единиц.

Вот полный рейтинг ТОП-10 новых легковушек в июле:

  • Renault Duster – 491 ед;
  • BYD Song Plus – 391 ед.;
  • Toyota RAV4 – 245 ед.;
  • Hyundai Tucson – 208 ед.;
  • Honda e:NS1 – 206 ед.;
  • Volkswagen Touareg – 165 ед;
  • Skoda Kodiaq – 164 ед.;
  • Kia Sportage – 162 ед.;
  • Toyota Prado – 155 ед.;
  • Volkswagen ID.UNYX – 131 ед.

На эти десять моделей пришлось 36% всего рынка новых легковушек за месяц.

Добавим, в июле 2025 года украинцы купили более 6,4 тысяч новых легковых автомобилей — это на 1% больше по сравнению с прошлым годом и на 7% больше, чем в июне 2025 года. Лидером рынка остается Toyota, но китайский бренд BYD стремительно набирает популярность.

Автор:
Татьяна Гойденко