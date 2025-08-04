Найпопулярніші нові авто в Україні — кросовери: лідирує Renault Duster

У липні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів повністю очолили кросовери. У десятці найпопулярніших моделей за підсумками місяця не виявилося жодного седана чи хетчбека — винятково SUV-клас.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на асоціацію "Укравтопром".

Найпопулярнішим автомобілем місяця став Renault Duster, який обрали 491 покупець. За ним — китайський BYD Song Plus із 391 реєстрацією, а трійку замикає Toyota RAV4 — 245 одиниць.

Ось повний рейтинг ТОП-10 нових легковиків у липні:

Renault Duster – 491 од.;

BYD Song Plus – 391 од.;

Toyota RAV4 – 245 од.;

Hyundai Tucson – 208 од.;

Honda e:NS1 – 206 од.;

Volkswagen Touareg – 165 од.;

Skoda Kodiaq – 164 од.;

Kia Sportage – 162 од.;

Toyota Prado – 155 од.;

Volkswagen ID.UNYX – 131 од.

На ці десять моделей припало 36% всього ринку нових легковиків за місяць.

Додамо, у липні 2025 року українці купили понад 6,4 тисячі нових легкових автомобілів — це на 1% більше порівняно з минулим роком і на 7% більше, ніж у червні 2025 року. Лідером ринку залишається Toyota, але китайський бренд BYD стрімко набирає популярність.