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Найпопулярніші нові авто в Україні — кросовери: лідирує Renault Duster
У липні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів повністю очолили кросовери. У десятці найпопулярніших моделей за підсумками місяця не виявилося жодного седана чи хетчбека — винятково SUV-клас.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на асоціацію "Укравтопром".
Найпопулярнішим автомобілем місяця став Renault Duster, який обрали 491 покупець. За ним — китайський BYD Song Plus із 391 реєстрацією, а трійку замикає Toyota RAV4 — 245 одиниць.
Ось повний рейтинг ТОП-10 нових легковиків у липні:
- Renault Duster – 491 од.;
- BYD Song Plus – 391 од.;
- Toyota RAV4 – 245 од.;
- Hyundai Tucson – 208 од.;
- Honda e:NS1 – 206 од.;
- Volkswagen Touareg – 165 од.;
- Skoda Kodiaq – 164 од.;
- Kia Sportage – 162 од.;
- Toyota Prado – 155 од.;
- Volkswagen ID.UNYX – 131 од.
На ці десять моделей припало 36% всього ринку нових легковиків за місяць.
Додамо, у липні 2025 року українці купили понад 6,4 тисячі нових легкових автомобілів — це на 1% більше порівняно з минулим роком і на 7% більше, ніж у червні 2025 року. Лідером ринку залишається Toyota, але китайський бренд BYD стрімко набирає популярність.