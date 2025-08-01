Продажі нових авто в Україні зросли до 6,4 тис. у липні

У липні 2025 року українці купили понад 6,4 тисячі нових легкових автомобілів — це на 1% більше порівняно з минулим роком і на 7% більше, ніж у червні 2025 року. Лідером ринку залишається Toyota, але китайський бренд BYD стрімко набирає популярність.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".

Ринок нових легкових автомобілів

До десятки найпопулярніших марок нових авто в липні увійшли:

Toyota — 820 авто (зниження на 20% порівняно з липнем 2024 року). BYD — 744 авто (зростання на 241%). Renault — 654 авто (+11%). Skoda — 559 авто (+48%). Volkswagen — 491 авто (+47%). Honda — 319 авто (+9%). Hyundai — 298 авто (+32%). BMW — 263 авто (падіння на 58%). Audi — 253 авто (+20%). Zeekr — 191 авто (+125%).

Загалом з початку року в Україні зареєстровано близько 39,3 тисячі нових легкових автомобілів — це лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані за перше півріччя 2025 року та визначили 10 найпопулярніших моделей гібридних автомобілів. На внутрішньому ринку України лідирує Toyota RAV4 – 949 продажів за шість місяців.