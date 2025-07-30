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Найпопулярніші гібридні легковики першого півріччя: які моделі купували українці

автомобіль, люди, автосалон
Укранці стали більше купувати гібридні авто. / Freepik

Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані за перше півріччя 2025 року та визначили 10 найпопулярніших моделей таких авто у трьох сегментах: внутрішній ринок, імпорт вживаних авто та продажі нових легковиків. На внутрішньому ринку України лідирує Toyota RAV4 – 949 продажів за шість місяців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані установи.

Лідери внутрішнього ринку

Як зазначають експерти, на ринку України гібриди — не наймасовіший товар, їхня частка складає лише 2%. Однак, за угодами купівлі-продажу за пів року тут лідирує Toyota RAV4 — 949 продажів за шість місяців. Далі йдуть Toyota Camry, Ford Fusion (Hybrid + Energi) і класичний гібрид Prius. Також у десятку популярних гібридів потрапили Chevrolet Volt, Ford C-Max, Audi Q8 та Volvo XC90.

Фото 2 — Найпопулярніші гібридні легковики першого півріччя: які моделі купували українці

Імпорт вживаних гібридних авто: що обирають українці?

У сегменті вживаних гібридних легковиків, які імпортували із-за кордону, список найпопулярніших очолює Toyota Prius. На другому, третьому та четвертому місцях розташувалися моделі Ford Fusion, KIA Niro і Ford Escape — гібриди, які чудово зарекомендували себе в США, а тепер і в Україні.

Фото 3 — Найпопулярніші гібридні легковики першого півріччя: які моделі купували українці

Як зазначають спеціалісти, частка легковиків з гібридною силовою установкою вища, ніж на внутрішньому ринку, й складає 4,8% за підсумками перших шести місяців 2025 року.

Перші реєстрації нових

На відміну від ринку вживаних авто, серед перших реєстрацій гібриди займають солідну частку 26,5% — тобто понад чверть усіх нових легковиків, які продаються в Україні, тобто мають позначку Hybryd, HSD чи подібну.

Серед моделей пальму першості утримує Toyota RAV4 з показником 1647 нових реєстрацій. Це абсолютний лідер гібридного сегмента в Україні. Далі — з великим відривом ідуть Nissan Qashqai, Audi Q8 та компактніший Toyota Yaris Cross.

Фото 4 — Найпопулярніші гібридні легковики першого півріччя: які моделі купували українці

Нагадаємо, за результатами першого півріччя 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. Жителі столиці придбали понад 11 тисяч таких автівок.

Автор:
Тетяна Ковальчук