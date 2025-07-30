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Самые гибридные легковушки первого полугодия: какие модели покупали украинцы

автомобиль, люди, автосалон
Украинцы стали больше покупать гибридные авто. / Freepik

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили по 10 популярнейших моделей таких авто в трех сегментах: внутренний рынок, импорт подержанных авто и продажи новых легковушек. На внутреннем рынке Украины лидирует Toyota RAV4 - 949 продаж за шесть месяцев. 

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные учреждения.

Лидеры внутреннего рынка

Как отмечают эксперты, на рынке Украины "гибриды" — не самый массовый товар, их доля составляет всего 2%. Однако по сделкам купли-продажи за полгода здесь лидирует Toyota RAV4 - 949 продаж за шесть месяцев. Далее следуют Toyota Camry, Ford Fusion (Hybrid+Energi) и классический гибрид Prius. Также в десять пополярных "гибридов" попали Chevrolet Volt, Ford C-Max, Audi Q8 и Volvo XC90.

Фото 2 — Самые гибридные легковушки первого полугодия: какие модели покупали украинцы

Импорт гибридных авто с пробегом: что выбирают украинцы?

В сегменте подержанных гибридных легковушек, импортировавшихся из-за рубежа, список самых популярных возглавляет Toyota Prius. На втором, третьем и четвертом местах расположились модели Ford Fusion, KIA Niro и Ford Escape — гибриды, отлично зарекомендовавшие себя в США, а теперь и в Украине.

Фото 3 — Самые гибридные легковушки первого полугодия: какие модели покупали украинцы

Как отмечают специалисты, доля легковых автомобилей с гибридной силовой установкой выше, чем на внутреннем рынке, и составляет 4,8% по итогам первых шести месяцев 2025 года.

Первые регистрации новых

В отличие от рынка подержанных авто, среди первых регистраций гибриды занимают солидную долю 26,5% — то есть более четверти всех новых легковых автомобилей, которые продаются в Украине, то есть имеют отметку Hybryd, HSD или подобную.

Среди моделей пальму первенства удерживает Toyota RAV4 с показателем 1647 новых регистраций. Это абсолютный лидер гибридного сегмента в Украине. Дальше — с большим отрывом идут Nissan Qashqai, Audi Q8 и более компактный Toyota Yaris Cross.

Фото 4 — Самые гибридные легковушки первого полугодия: какие модели покупали украинцы

Напомним, по результатам первого полугодия 2025 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Жители столицы приобрели более 11 тысяч таких автомобилей.

Автор:
Татьяна Ковальчук