Рынок новых авто в Украине: где покупают больше всего в 2025 году

По результатам первого полугодия 2025 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Больше новых автомобилей приобрели жители столицы — более 11 тысяч.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

ТОП регионов по регистрации новых авто

По итогам первого полугодия 2025 г. наибольшие объемы продаж новых легковых автомобилей в Украине зафиксированы в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

В частности, жители столицы приобрели 11 тысяч новых автомобилей. В Киевской области зарегистрировано 3090 автомобилей, в Днепропетровской – 2766, в Одесской – 1835, а в Харьковской области – 1733 машины.

Самой популярной моделью во всех пяти регионах стал компактный кроссовер Renault Duster.

В первом полугодии 2025 года самые высокие объемы регистраций подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, зафиксировано во Львовской области - более 13,4 тысячи авто.

На региональных рынках автомобильных импортов лидерами по популярности стали разные модели.

В Киевской, Днепропетровской и Ровенской областях чаще всего покупали Volkswagen Golf. В столице же жители предпочитали электрокар Tesla Model Y. А во Львовской области самой популярной моделью стала Audi Q5.

Напомним, в июне 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 2,4 тысячами гибридных легковых автомобилей — как новых, так и подержанных. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.