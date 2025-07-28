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Made in China: сколько китайских автомобилей завезли в Украину за полгода

BYD Song Plus GS 2024
Автомобиль BYD Song Plus GS 2024 года выпуска. / Википедия

В первом полугодии 2025 года украинцы зарегистрировали более 6,3 тысяч новых и подержанных авто китайского производства. Самый высокий показатель зафиксирован в июне — 1447 регистраций, из которых более тысячи пришлось на новые машины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Инстита исследований авторынка.

С начала года наблюдается стабильный рост интереса к моделям из КНР. Доля новых китайских автомобилей среди всех регистраций в Украине превышает 75%.

Среди них 81% (4185 из 5162) составляют электромобили, бензиновые модели – 10,6% (550 авто), а еще 3,8% – это гибриды (197 машин), объединяющие бензиновый и электрический привод. Дизель случается крайне редко – всего 0,3% (18 авто).

Какие авто имеют наибольший спрос?

Абсолютным лидером стала марка китайского автогиганта из Шэньчжэни BYD - 1719 зарегистрированных машин. Далее – Zeekr (860 шт.) и Honda (838 шт.), которая хоть и японская по происхождению, активно собирает отдельные модели в Китае. В десятке также Audi, MG, Volkswagen, Chery, Changan, Denza и Haval. Все эти бренды имеют собственное производство или сотрудничество с местными предприятиями.

Фото 2 — Made in China: сколько китайских автомобилей завезли в Украину за полгода

Самые популярные модели

Безоговорочным бестселлером среди новых авто китайского производства стал BYD Song Plus – именно этот кроссовер избрали тысячу украинских покупателей. Украинцы предпочитают именно эту модель из-за удачного сочетания современного дизайна, богатой комплектации, электрической или гибридной силовой установки и более доступной цены, чем у европейских конкурентов.

Фото 3 — Made in China: сколько китайских автомобилей завезли в Украину за полгода

Также стабильным спросом пользуются Honda e:NS1, Zeekr 7X, Zeekr 001, BYD Sea Lion, Audi Q4, Volkswagen ID.4, Chery Tiggo 4 Pro и BYD Yuan. Большинство – это электрокары, сочетающие эффективность, удобство и современные технологии.

Подержанные легковушки

Среди подержанных легковых автомобилей, произведенных в Китае, впервые зарегистрированных в Украине, электромобили составляли более 85% от общего количества. Еще 11% — бензиновые модели, 4% — гибриды практически отсутствуют (1 авто за полгода).

Лидер стал брендом Zeekr с результатом 304 регистрации. Также в топ-10 попали BYD, Tesla (с шанхайского завода), Audi, Volvo, MG, Polestar, Volkswagen, Mercedes-Benz и Buick. По данным аналитиков, большинство этих авто прибыло в Украину усилиями независимых дилеров.

Фото 4 — Made in China: сколько китайских автомобилей завезли в Украину за полгода

Zeekr 001 стала самой популярной моделью среди подержанных китайских автомобилей в Украине. В топе также Zeekr 7X, Polestar 2, MG ZS, Tesla Model 3, BYD Song Plus, Buick Envision, Denza N7, Audi Q4 и Volvo XC60.

Фото 5 — Made in China: сколько китайских автомобилей завезли в Украину за полгода

Средний возраст автомобилей с пробегом всего 2,5 года. Доля производимых в Китае авто среди общей массы первых регистраций легковых автомобилей с пробегом в первом полугодии этого года составила 1,7%.

Напомним, в июне 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 2,4 тысячами гибридных легковых автомобилей — как новых, так и подержанных. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Ковальчук