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Ринок нових авто в Україні: де купують найбільше у 2025 році

авто
Київ очолив рейтинг регіонів за продажами нових легкових авто

За результатами першого півріччя 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. Найбільше нових авто придбали жителі столиці — понад 11 тисяч.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Укравтопрому.

ТОП регіонів за реєстрацією нових авто 

За підсумками першого півріччя 2025 року найбільші обсяги продажів нових легкових автомобілів в Україні зафіксовані в Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. 

Зокрема, жителі столиці придбали 11 тисяч нових авто. У Київській області зареєстровано 3090 автомобілів, у Дніпропетровській — 2766, в Одеській — 1835, а на Харківщині — 1733 машини.

Найпопулярнішою моделлю в усіх п’яти регіонах став компактний кросовер Renault Duster.

У першому півріччі 2025 року найвищі обсяги реєстрацій вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, зафіксовано у Львівській області — понад 13,4 тисячі авто. Далі у списку — Київ із понад 10 тисячами реєстрацій, Київська область (8200 авто), Дніпропетровська (6686) та Рівненська (6448).

На регіональних ринках автомобільних імпортів лідерами за популярністю стали різні моделі.

У Київській, Дніпропетровській та Рівненській областях найчастіше купували Volkswagen Golf. У столиці ж мешканці надавали перевагу електрокару Tesla Model Y. А у Львівській області найпопулярнішою моделлю стала Audi Q5.

Нагадаємо, у червні 2025 року український автопарк поповнився більш як 2,4 тисячами гібридних легкових автомобілів — як нових, так і вживаних. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Ольга Опенько