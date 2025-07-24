Рынок ГБО сокращается: в первом полугодии газовое оборудование официально установили на менее 6 тысяч авто

Несмотря на сохранение экономии по сравнению с бензином, спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО) в Украине в 2025 году существенно снизился. За первые шесть месяцев этого года только около 5,9 тысяч транспортных средств официально переоборудовали на газ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка .

Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года (11,1 тыс.) и в три раза меньше, чем в первом полугодии 2023-го (17,7 тыс.).

Согласно статистике, львиная доля переоборудований приходится на легковые автомобили – 5806 единиц. Еще 108 газовых установок появилось на грузовиках, и только 4 – на автобусах. В июне 2025 года газовое оборудование официально установили на 1052 легковушки, 25 грузовиков и ни один автобус.

Основная причина, почему автолюбители до сих пор обращаются в ГБО, — это желание сэкономить.

На падение спроса повлияло также колебание курса валют, отразившееся на стоимости оборудования, а также введение обязательной сертификации переоборудования. Эти факторы изменили и портрет типичного владельца газового авто: теперь это не только владельцы бюджетных моделей типа Daewoo или ВАЗ, но и водители более дорогих иномарок.

Так, в первой половине 2025 года лидером по количеству установок ГБО стала Toyota - 617 переоборудованных автомобилей. Среди популярных брендов также Volkswagen, Nissan, Jeep, Ford и Hyundai. Все они преимущественно представлены на вторичном рынке импорта из США, имеют атмосферные бензиновые двигатели, которые хорошо подходят для работы на газе.

Чаще всего ГБО устанавливали на следующие модели: Skoda Octavia (209 авто), Toyota Camry (180), Nissan Rogue (164), Mitsubishi Outlander, Jeep Compass и Cherokee, Volkswagen Golf и Passat, Chevrolet Aveo и Daewoo Lanos.

Добавим, на протяжении 2024 года ГБО официально появилось на почти 21,5 тыс . транспортных средств. Для сравнения, в 2023 году это число составляло 37,7 тыс., в 2022 – 22,3 тыс.