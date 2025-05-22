Украинцы стали меньше переводить авто на газ: спрос снизился вдвое

В апреле 2025 года в Украине было зарегистрировано 931 установка газобаллонного оборудования (ГБО) на легковые автомобили, что на 7,4% меньше, чем в марте, и почти вдвое меньше, чем год назад — в апреле 2024 года таких переоборудований было 1754.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка (ИДА).

Спрос на ГБО снижается

Наивысшую активность украинских водителей в переоборудовании своих автомобилей на газ наблюдали летом прошлого года. С осени показатели стали спадать, зимой провалились ниже 1000 регистраций, и выглядит так, что этот рынок не подает особых надежд на рост.

На какие авто чаще всего ставили газ в апреле?

По данным аналитиков, в течение прошлого месяца украинцы устанавливали ГБО как бюджетные модели, так и авто (часто из США) среднего ценового сегмента.

Топ-10 моделей, на которые чаще всего устанавливали ГБО :

Toyota Camry — 29 шт. Nissan Rogue — 26 шт. Jeep Compass — 24 шт. Skoda Octavia — 22 шт. Jeep Cherokee — 21 шт. Volkswagen Passat — 21 шт. Mitsubishi Outlander — 19 шт. Toyota RAV4 — 18 шт. Daewoo Lanos — 17 шт. Volkswagen Golf — 17 шт.

Цены на автогаз

Автогаз на АЗС не такой уж дешевый, как был год назад, однако все еще выгоднее бензина. По состоянию на конец апреля средняя цена сжиженного газа на АЗС составляет 34,80 грн/л, в то время как в начале года она достигала 37 грн/л. Для сравнения, весной прошлого года на стелах АЗС можно было видеть ценники близко 26,50 грн/л .

Аналитики отмечают, что, несмотря на спад интереса к установке ГБО, использование сжиженного газа остается одним из вариантов для экономии на топливе, особенно для крупных бензиновых моторов. Однако автогаз проигрывает электромобилям, даже если те заряжаются только на платных скоростных станциях общего доступа.

Заметим, что в течение 2024 года газобаллонное оборудование (ГБО) официально появилось (учтены лишь те факты переоборудования, которые зарегистрированы сервисными центрами МВД) почти на 21,5 тыс . транспортных средств Для сравнения, в 2023 году это число составляло 37,7 тыс., в 2022 – 22,3 тыс.