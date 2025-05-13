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Сколько стоит зарядить электромобиль в Украине в мае 2025 года

зарядить электромобиль
Сколько стоит зарядить электромобиль в мае 2025? / Freepik

При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км расходы на такую дистанцию в мае составят 370 гривен (+10 грн по сравнению с предыдущим месяцем), если заряжать электроавто исключительно на ЭВС (электрозарядных станциях).

Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИДА).

Почем киловат на чарджерах с публичным доступом?

Аналитики авторынка собрали информацию с мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЕС в Украине, и выбрали те значения цен, которые чаще всего повторялись.

Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» – когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент не учтен.

По наблюдениям специалистов ИДА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭСС, особенно если они скоростные (80...100 кВт и больше). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЕСС, размещенные на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т.д.

По сравнению с предыдущим месяцем цена за киловатт-час у большинства операторов выросла — от 50 копеек до 1 грн .

Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет (округлено) 15,15 грн (+0,26 грн), через DC порт – 17,82 грн (+0,42 грн).

Фото 2 — Сколько стоит зарядить электромобиль в Украине в мае 2025 года

В Украине растут продажи электромобилей

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине   есть город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.

В сегменте подержанных авто преимущества распределились следующим образом:

  • Львовщина и Киев выбирали T esla   Model Y;
  • Киевская область и Днепропетровщина предпочитали T esla   Model 3;
  • В Одесской области больше всего регистрировали N issan   Leaf.

Лидеры среди электромобилей

В тройке самых популярных брендов новых электроавто произошло изменение: первое место занял китайский BYD, второе — Zeekr, а прошлогодний лидер Volkswagen опустился на третью позицию.

Цены на новые легковые BEV стартуют с $8 600 за ультракомпактный Citroen Ami. Медианная цена – $41 500, а самый высокий ценовой уровень превышает $200 000.

Автор:
Светлана Манько