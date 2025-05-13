Скільки коштує зарядити електромобіль в Україні у травні 2025 року

За середнього споживання електромобілем 20 кВт-год на 100 км, витрати на таку дистанцію у травні становитимуть 370 гривень (+10 грн у порівнянні з попереднім місяцем) , якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях).

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку (ІДА).

Почому кіловати на чарджерах з публічним доступом?

Аналітики авторинку зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися. Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС.

Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент не взятий до уваги.

За спостереженнями фахівців ІДА, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80...100 кВт та більше). Менші тарифи (місцями навіть на кілька гривень) переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

У порівнянні з попереднім місяцем ціна за кіловат-годину у більшості операторів зросла — від 50 копійок до 1 грн.

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає (округлено) 15,15 грн (+0,26 грн), через DC порт — 17,82 грн (+0,42 грн).

В Україні зростають продажі електромобілів

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні є місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

У сегменті вживаних авто переваги розподілилися так:

Львівщина та Київ обирали T esla Model Y;

Model Y; Київська область і Дніпропетровщина надавали перевагу T esla Model 3;

Model 3; В Одеській області найбільше реєстрували N issan Leaf.

Лідери серед електромобілів

У трійці найпопулярніших брендів нових електроавто відбулася зміна: перше місце посів китайський BYD, друге — Zeekr, а минулорічний лідер Volkswagen опустився на третю позицію.

Ціни на нові легкові BEV стартують з $8 600 за ультракомпактний Citroen Ami. Медіанна ціна — $41 500, а найвищий ціновий рівень перевищує $200 000.