Цены на нефть стабилизировались, но сохраняют потенциал к падению: чего ждать украинских АЗС

Стабилизация и небольшой рост цен на нефть после значительного падения была значительно обусловлена перерывом в торговом противостоянии между США и Китаем . В то же время аналитики не исключают, что в ближайшие недели нефтяные котировки будут снова снижаться. В этих условиях, на украинском рынке цены на бензин стабилизировались, требование добавлять биоэтанол в топливо нивелировало потенциал к снижению. Между тем, дизель и газ на следующей неделе могут подешеветь.

Пауза в 90 дней между торговым противостоянием США и Китая, вызвали у инвесторов оптимизм по поводу возможного спроса и поддержали цены на нефть. Кроме того, отсутствие прогресса по прекращению огня на переговорах между Россией и Украиной может вызвать дальнейшие санкции против российской нефтяной отрасли и сдержит дополнительные поставки нефти на мировой рынок.

По состоянию на вечер пятницы 16 мая по сравнению с предыдущим днем июньские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,88 за баррель или на 1,36% до $65,41 за баррель, а июньские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали $62,49 за баррель. Через неделю обе марки подорожали примерно на 2%.

Несмотря на двухнедельный рост цены на нефтяном рынке, есть предпосылки и для возможного снижения цен. Так, ожидаемое увеличение добычи странами ОПЕК+ в июне, а также высокая вероятность заключения соглашения между США и Ираном может привести к существенному увеличению поставок нефти на мировой рынок, что будет давить на цены.

Дизель будет дешеветь, а цена бензина останется стабильной

По данным консалтинговой компании " Нафторинок " по состоянию на 16 мая по сравнению с 9 мая средняя оптовая цена дизтоплива в Украине выросла на 56 коп./л до 42,57 грн/л. Однако с 14 по 16 мая дизтопливо в среднем подешевело на 5 коп./л. В ЕС дизельные котировки 15 мая по сравнению с предыдущим днем снизились в пределах 1% или на $5-7/тонна до $624-635/тонна.

Оптовые цены на бензин за прошлую неделю также выросли. По состоянию на 16 мая, по сравнению с 9 мая, средняя оптовая цена А-95 выросла на 91 коп./л до 46,67 грн/л. Котировки А-95 в европейских портах в преддверии 15 мая снизились на 1,6-1,7%. В портах Северо-Западной Европы цена топлива снизилась на $12/тонна, до $684-716/тонна, а в Средиземноморье - на $11/тонна, до $680-691/тонна.

На прошлой неделе крупные сети АЗС все же пошли на ожидаемое удешевление топлива. Впрочем, это коснулось только дизтоплива. Так, 14 мая дизель на 1 грн/л подешевел на АЗС OKKO и WOG, а во второй половине недели аналогично дизтопливо подешевело в государственной сети Ukrnafta. Помимо этого цену на ДТ снизили UPG, AMIC, SOCAR и ряд локальных сетей. В то же время столичная сеть Grand Petrol увеличила цену бензина А-95, выросла на 1,00 грн/л и достигла 57,99 грн/л, сравнившись в цене с бензином SOCAR. По состоянию на 16 мая, по сравнению с 9 мая, цена бензина А-95 почти не изменилась, снизившись на 2 коп./л до 54,41. Дизель за неделю подешевел на 69 коп./л до 52,38 грн/л.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что цены на бензин в ближайшее время будут оставаться неизменными , поскольку переход на спиртовой бензин немного снизил маржу трейдеров, нивелировав возможности для снижения цены. Кроме того, на ремонт выйдет завод OMV, крупный поставщик бензина в Украину.

Завод OMV – один из четырех крупных поставщиков бензина в Украину. При сохранении нормального спроса нормального, это придержит цену от снижения, но и предпосылок к росту цен не будет Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

По его словам, дизель все же сохраняет еще потенциал для снижения в пределах 1 грн/л, однако такая возможность будет зависеть от дальнейшей конъюнктуры на глобальном нефтяном рынке.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе мелкие сети АЗС будут догонять крупных игроков и снижать цены на топливо. В среднем цена на дизтопливо на этой неделе может снизиться на 20-30 коп./л .

Будет ли больше снижение? Скорее всего, в ближайшее время нет. Если большие сети могут снизить цену на 1 грн/л. Но это уже будет происходить где-то в начале июня Дмитрий Левшкин Засовщик группы компаний "Прайм"

Он соглашается, с утверждением, что цена на бензин будет оставаться неизменной, поскольку у крупных игроков потенциал к снижению в марже А-95 почти отсутствует.

Наплыв дешевого ресурса с Юга давит на цену газа

По данным "Нафторинка", в течение 15-16 мая на украинском рынке произошло снижение цен на LPG. Так, на условиях доставки, снижение составило 187 грн/тонна до 55 899 грн/тонна. В то же время, на условиях самовывоза средняя стоимость ресурса снизилась на 473 грн/тонна до 53 822 грн/тонна.

На АЗС цена газа осталась почти неизменной, снизившись всего на 2 коп./л до 34,82 грн/л.

Аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн говорит, что цены на сжиженный газ в опте снижаются из-за поставок дешевого ресурса с южного направления. По его словам, существенное удешевление газа могло бы начаться еще в апреле. Однако это не произошло, поскольку в Польше, которая в прошлом месяце получала значительные объемы дешевого газа, хранились значительные запасы более дорогого газа. Так что поставщики оттуда не охотно снижали цену для импортеров в Украину.

По словам эксперта, в Украину начали поступать значительные объемы дешевого газа с южного направления после снижения котировок алжирской Sonatrach. На следующей неделе цена на газ может снизиться в пределах 50-70 коп./л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на рынке пропан-бутана в Украине сохраняется профицит и высокий сезон потребления на который рассчитывали участники рынка так и не начался. Поэтому на следующей неделе цена газа может дополнительно снизиться на 500-700 грн/тонна.

Сезон активного потребления фактически так и не начался, а трейдеры завозят объемы топлива как в сезон. Партии газа, которые сейчас поступают с Юга, дополнительно давят на цены. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Он также считает, что на следующей неделе потенциал к понижению цены пропан-бутана на АЗС составляет 50-70 коп./л.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 55,99 36,99 WOG 57,99 55,99 36,98 Socar 57,99 55,99 36,98 Motto 50,99 49,49 33,49 БРСМ-Нафта 50,99 49,49 33,29

Данные: приложения сетей АЗС.