Цены на нефть растут вторую неделю на фоне торгового оптимизма между США и Китаем

Цены на нефть в пятницу, 16 мая, оставались стабильными, направляясь ко второму подряд недельному росту благодаря ослаблению торговой напряженности между США и Китаем, хотя потенциальный возврат иранских поставок ограничивал рост цен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1 цент до 64,52 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть WTI продемонстрировали небольшой рост на 2 цента, достигнув 61,64 доллара.

В предыдущей сессии оба контракта упали более чем на 2% после распродаж, вызванных растущим предполагаемым ядерным соглашением с Ираном.

Президент Дональд Трамп заявил, что США приближаются к ядерному соглашению с Ираном, причем Тегеран "вроде бы" соглашается на его условия. Однако источник, знакомый с переговорами, сообщил, что еще остаются вопросы, которые нужно решить.

Аналитики ING в своей записке отметили, что отменяющее санкции ядерное соглашение уменьшит риск поставки, позволяя Ирану увеличить добычу нефти и найти больше желающих покупателей для своей нефти. По их словам, это может привести к дополнительным поставкам около 400 тысяч баррелей в день.

Несмотря на давление со стороны предложения, Brent и WTI выросли на 1% на этой неделе – после скачка в начале недели. Рынки ободрила новость о том, что США и Китай – крупнейшие в потребителях мировой нефти – договорились о 90-дневной паузе в торговой войне, во время которой оскорбления существенно уничтожили взаимные мифы.

По прогнозам аналитиков BMI (подразделения Fitch Solutions), средняя цена на нефть Brent будет составлять $68 в 2025 году и $71 в 2026 году. Это ниже средней цены 2024 года ($80), что, по их мнению, обусловлено нестабильностью торговой политики и ее влиянием на ценовые перспективы.

Накануне цены на нефть снизились примерно на 2 доллара из-за ожиданий возможного ядерного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, что могло бы привести к отмене санкций.