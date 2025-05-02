Нефть дорожает на фоне сигналов Китая о готовности к тарифным переговорам с США

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне заявления Китая о готовности к торговым переговорам с США, что усилило надежду на понижение напряжения в торговой войне между двумя ведущими экономиками мира.

Об этом сообщает Reuters.

Какие цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 9 центов, или на 0,1%, до 62,22 доллара за баррель по состоянию на 08:04 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate увеличились на 6 центов, или на 0,1%.

В то же время в течение этой недели цены на нефть Brent снизились на 7%, а на нефть WTI — на 6%, что стало самым недельным падением за последний месяц.

О причинах

Министерство торговли Китая в пятницу объявило, что Пекин "оценивает" предложение Вашингтона по проведению переговоров, направленных на решение вопроса о высоких тарифах, введенных президентом США Дональдом Трампом. Это вызвало надежды на возможное ослабление торговой напряженности, которая недавно потрясла мировые рынки.

Страхи, что эскалация торговой войны может привести к мировой рецессии и снизить спрос на нефть, именно в то время, когда ОПЕК+ планирует увеличить добычу, серьезно повлияли на цены на нефть в последнее время.

"Есть определенный оптимизм по отношению между США и Китаем, однако признаки этого все еще очень неопределенны", — отметил Гарри Чилингуйриан, руководитель исследовательской группы Onyx Capital Group.

Цены на нефть выросли после заявления Трампа о возможных вторичных санкциях против покупателей иранской нефти, поскольку Китай является крупнейшим импортером иранской сырой нефти. Это произошло после того, как переговоры США с Ираном по ядерной программе были отложены.

Рост цен также явился следствием отказа Саудовской Аравии поддерживать дальнейшее сокращение поставок нефти для поддержки цен. В конце сессии в четверг цены поднялись почти на 2%, компенсируя часть потерь из-за ожиданий увеличения поставок ОПЕК+.

Торговая война США и Китая

С 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов. В ответ на пошлины президента Трампа Китай повысил тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля.

Также Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов – сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.

Китай, параллельно с активной пропагандистской кампанией против американских пошлин, тихо сформировал перечень товаров из США, которые будут освобождены от его собственных 125% импортных сборов в качестве ответного шага.